У Фінляндії закриють 26 центрів прийому біженців

У Фінляндії в період з червня по лютий наступного року буде закрито 26 центрів прийому біженців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє портал Demokraatti.

У результаті закриття центрів для біженців майже 7000 їх клієнтів змушені будуть реєструватися за місцем проживання або переїжджати в інший центр прийому.

Реєструватися за місцем проживання мають право люди, які отримали статус тимчасового захисту і прожили у Фінляндії не менше року.

Міграційна служба обґрунтовує закриття центрів тим, що кількість прохачів притулку знижується.

У Фінляндії наразі діють 68 центрів прийому біженців.

Нагадаємо, Фінляндія відмовила у притулку більшості росіян, які втекли від мобілізації.

Як відомо, сухопутний кордон Фінляндії з Росією майже безперервно закритий з 30 листопада 2023 року. Фінляндія пішла на такий крок для протидії штучній міграційній кризі, що почала розвиватися з літа 2023 року (про це – у статті "Фінляндія тримає оборону").

У квітні 2024 року фінський уряд, переглядаючи рішення, залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, а топдепутату, який висловився за відкриття кордону, після шквалу обурення довелось піти у відставку.