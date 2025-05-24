В Финляндии закроют 26 центров приема беженцев

В Финляндии в период с июня по февраль следующего года будет закрыто 26 центров приема беженцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает портал Demokraatti.

В результате закрытия центров для беженцев почти 7000 их клиентов вынуждены будут регистрироваться по месту жительства или переезжать в другой центр приема.

Регистрироваться по месту жительства имеют право люди, которые получили статус временной защиты и прожили в Финляндии не менее года.

Миграционная служба обосновывает закрытие центров тем, что количество просителей убежища снижается.

В Финляндии сейчас действуют 68 центров приема беженцев.

Напомним, Финляндия отказала в убежище большинству россиян, бежавших от мобилизации.

Как известно, сухопутная граница Финляндии с Россией почти непрерывно закрыта с 30 ноября 2023 года. Финляндия пошла на такой шаг для противодействия искусственному миграционному кризису, который начал развиваться с лета 2023 года (об этом – в статье "Финляндия держит оборону").

В апреле 2024 года финское правительство, пересматривая решение, оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, а топ-депутату, который высказался за открытие границы, после шквала возмущения пришлось уйти в отставку.