У Молдові розповіли, для яких цілей будуть призначені дрони від Литви

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан розповів, як його країна буде використовувати безпілотники, які передала Литва.

Про це він сказав на пресконференції 26 травня, цитує NewsMaker, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на питання журналістів, як будуть використовувати FPV-дрони, отримані від Литви, Речан сказав: "для спостереження та убезпечення повітряного простору".

У нього також поцікавилися, коли Молдова отримає від Євросоюзу систему протиповітряної оборони. Речан заявив, що поставки будуть проходити "в суворій відповідності до умов контракту".

"Частину системи спостереження доставлять у найближчі місяці. Інша частина, пов'язана із захистом, – це більш довгостроковий проєкт, тому що це інвестиції. Ці інвестиції реалізують за підтримки наших європейських партнерів", – додав прем'єр Молдови.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ російські БПЛА неодноразово падали на території Молдови.

Повітряний простір Молдови порушували і ракети, що викликало засудження з боку молдовської влади.

У квітні ЄС затвердив 20 млн євро для протиповітряної оборони Молдови.