В Молдове рассказали, для каких целей будут предназначены дроны от Литвы
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан рассказал, как его страна будет использовать беспилотники, которые передала Литва.
Об этом он сказал на пресс-конференции 26 мая, цитирует NewsMaker, пишет "Европейская правда".
Отвечая на вопрос журналистов, как будут использовать FPV-дроны, полученные от Литвы, Речан сказал: "Для наблюдения и обеспечения безопасности воздушного пространства".
У него также поинтересовались, когда Молдова получит от Евросоюза систему противовоздушной обороны. Речан заявил, что поставки будут проходить "в строгом соответствии с условиями контракта".
"Часть системы наблюдения доставят в ближайшие месяцы. Другая часть, связанная с защитой, – это более долгосрочный проект, потому что это инвестиции. Эти инвестиции реализуют при поддержке наших европейских партнеров", – добавил премьер Молдовы.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ российские БПЛА неоднократно падали на территории Молдовы.
Воздушное пространство Молдовы нарушали и ракеты, что вызвало осуждение со стороны молдовских властей.
В апреле ЕС утвердил 20 млн евро для противовоздушной обороны Молдовы.