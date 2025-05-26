Загибель пʼяти лижників у горах Швейцарії: названо попередню причину

Смерть пʼяти лижників, тіла яких напередодні виявили в горах поблизу швейцарського курорту Церматт, найімовірніше настала внаслідок лавини.

Про це ввечері в понеділок повідомила прокуратура кантону Вале, куди входить Церматт, пише "Європейська правда" з посиланням на SRF.

Станом на вечір понеділка рятувальники змогли ідентифікувати тіла трьох із пʼяти загиблих. Це двоє чоловіків віком 38 і 35 років та жінка віком 34 роки, усі – громадяни Швейцарії.

За попередніми даними, п'ятеро альпіністів близько 4:30 суботи вирушили з бази для сходження на гору Рімпфішгорн – спершу на лижах, потім пішки. Після цього, ймовірно, усіх пʼятьох знесло лавиною.

Повідомляють, що лижники займались скітурингом – тобто долали довгу відстань на лижах для підйому на вершину, щоб потім на тих же лижах спуститись вниз.

Римпфішгорн – гора висотою 4199 метрів, розташована на схід від Церматта, поблизу італійського кордону, популярна серед лижників-екстремалів.

За даними Інституту дослідження снігу та лавин Швейцарії, протягом зимового сезону в результаті сходження лавин у середньому гине 23 людини.

Наприкінці грудня італійські рятувальники повідомили про виявлення тіл двох альпіністів, що зникли за тиждень до того на гірському масиві Гран-Сассо в центральній частині країни.