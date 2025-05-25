Трагедія у горах Швейцарії: мертвими знайшли п'ятьох лижників

Рятувальники знайшли тіла п'яти лижників в горах поблизу швейцарського курорту Церматт.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Blick, про це повідомила у неділю поліція кантону Вале.

Трагедія сталася 24 травня біля гори Рімпфішгорн у швейцарських Альпах. В суботу близько 16:30 альпіністи викликали рятувальників після того, як на висоті близько 4000 метрів помітили чотири пари лиж – без їхніх власників.

Група альпіністів прямувала того дня до вершини. Коли лижі залишилися на місці і після того, як альпіністи здійснили підйом, вони вирішили викликати допомогу.

Рятувальний вертоліт Air Zermatt вирушив на пошукову операцію. Приблизно за 500 метрів нижче сідловини екіпаж виявив тіла трьох альпіністів. Лікар, який перебував на борту, міг лише констатувати смерть трьох людей.

Приблизно за 200 метрів вище, на невеликій сніговій ділянці, було знайдено ще двох людей. Вони також уже були мертві. Згодом на місці було знайдено і п’яту пару лиж.

Офіційна ідентифікація загиблих наразі ще триває. Прокуратура кантону Вале розпочала розслідування, щоб з’ясувати точні обставини трагедії.

Повідомляють, що лижники займались скітурингом – тобто долали довгу відстань на лижах для підйому на вершину, щоб потім на тих же лижах спуститись вниз.

Римпфішгорн – гора висотою 4199 метрів, розташована на схід від Церматта, поблизу італійського кордону, популярна серед лижників-екстремалів.

Раніше повідомлялось, що в румунській частині гір Мармароси знайшли трьох українців, яких рятувальники спершу не могли знайти.

Наприкінці грудня італійські рятувальники повідомили про виявлення тіл двох альпіністів, що зникли за тиждень до того на гірському масиві Гран-Сассо в центральній частині країни.