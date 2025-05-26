Гибель пяти лыжников в горах Швейцарии: названа предварительная причина

Смерть пяти лыжников, тела которых накануне обнаружили в горах недалеко от швейцарского курорта Церматт, скорее всего наступила в результате лавины.

Об этом вечером в понедельник сообщила прокуратура кантона Вале, в который входит Церматт, пишет "Европейская правда" со ссылкой на SRF.

По состоянию на вечер понедельника спасатели смогли идентифицировать тела трех из пяти погибших. Это двое мужчин в возрасте 38 и 35 лет и женщина в возрасте 34 лет, все – граждане Швейцарии.

По предварительным данным, пятеро альпинистов около 4:30 субботы вышли с базы для восхождения на гору Римпфишхорн – сначала на лыжах, затем пешком. После этого, вероятно, всех пятерых снесло лавиной.

Сообщается, что лыжники занимались скитуринг – то есть преодолевали большое расстояние на лыжах для подъема на вершину, чтобы затем на тех же лыжах спуститься вниз.

Римпфишгорн – гора высотой 4199 метров, расположенная к востоку от Церматта, недалеко от итальянской границы, популярная среди лыжников-экстремалов.

По данным Института исследования снега и лавин Швейцарии, в течение зимнего сезона в результате схода лавин в среднем гибнет 23 человека.

В конце декабря итальянские спасатели сообщили об обнаружении тел двух альпинистов, пропавших за неделю до того на горном массиве Гран-Сассо в центральной части страны.