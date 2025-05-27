Лавров хоче новий раунд переговорів у Стамбулі – Туреччина готова
Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для проведення другого раунду російсько-українських переговорів він знову звернувся б до Туреччини.
Про це Лавров сказав на пресконференції в Москві з турецьким колегою у вівторок, його цитує російське агентство "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".
У Лаврова поцікавились про можливе місце проведення другого раунду переговорів з Україною.
"Якщо ви запитаєте мене, я б знову звернувся до наших турецьких друзів – у Стамбулі дуже добре", – відповів він
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан зі свого боку зазначив, що його країна "завжди готова надати майданчик".
"Вважаємо це своїм обов'язком для забезпечення миру на планеті", – сказав Фідан.
Фідан перебуває з дводенним візитом у Москві, де він зустрівся в понеділок з Владіміром Путіним, а також з головним переговорником Росії у Стамбулі Владіміром Мединським.
Під час зустрічі Путін і Фідан обговорили розвиток подій після переговорів у Стамбулі, що пройшли 16 травня.
За даними Reuters, Фідан вирушить до Києва наприкінці тижня.
Путін раніше заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час.
На тлі масованих комбінованих ударів РФ по Україні в МЗС Росії заявили, що все ще працюють над меморандумом.
23 травня президент України Володимир Зеленський назвав знущанням з усього світу те, що Російська Федерація вже тиждень формулює так званий "меморандум" для припинення вогню.