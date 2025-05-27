Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для проведення другого раунду російсько-українських переговорів він знову звернувся б до Туреччини.

Про це Лавров сказав на пресконференції в Москві з турецьким колегою у вівторок, його цитує російське агентство "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

У Лаврова поцікавились про можливе місце проведення другого раунду переговорів з Україною.

"Якщо ви запитаєте мене, я б знову звернувся до наших турецьких друзів – у Стамбулі дуже добре", – відповів він

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан зі свого боку зазначив, що його країна "завжди готова надати майданчик".

"Вважаємо це своїм обов'язком для забезпечення миру на планеті", – сказав Фідан.

Фідан перебуває з дводенним візитом у Москві, де він зустрівся в понеділок з Владіміром Путіним, а також з головним переговорником Росії у Стамбулі Владіміром Мединським.

Під час зустрічі Путін і Фідан обговорили розвиток подій після переговорів у Стамбулі, що пройшли 16 травня.

За даними Reuters, Фідан вирушить до Києва наприкінці тижня.

Путін раніше заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час.

На тлі масованих комбінованих ударів РФ по Україні в МЗС Росії заявили, що все ще працюють над меморандумом.

23 травня президент України Володимир Зеленський назвав знущанням з усього світу те, що Російська Федерація вже тиждень формулює так званий "меморандум" для припинення вогню.