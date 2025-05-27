Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для проведения второго раунда российско-украинских переговоров он снова обратился бы к Турции.

Об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Москве с турецким коллегой во вторник, его цитирует российское агентство "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

У Лаврова поинтересовались о возможном месте проведения второго раунда переговоров с Украиной.

"Если вы спросите меня, я бы снова обратился к нашим турецким друзьям – в Стамбуле очень хорошо", – ответил он

Глава МИД Турции Хакан Фидан со своей стороны отметил, что его страна "всегда готова предоставить площадку".

"Считаем это своим долгом для обеспечения мира на планете", – сказал Фидан.

Фидан находится с двухдневным визитом в Москве, где он встретился в понедельник с Владимиром Путиным, а также с главным переговорщиком России в Стамбуле Владимиром Мединским.

Во время встречи Путин и Фидан обсудили развитие событий после переговоров в Стамбуле, прошедших 16 мая.

По данным Reuters, Фидан отправится в Киев в конце недели.

Путин ранее заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и возможное прекращение огня на определенное время.

На фоне массированных комбинированных ударов РФ по Украине в МИД России заявили, что все еще работают над меморандумом.

23 мая президент Украины Владимир Зеленский назвал издевательством над всем миром то, что Российская Федерация уже неделю формулирует так называемый "меморандум" для прекращения огня.