У Боснії внаслідок стрілянини біля табору для біженців поранено людей

Поблизу табору для біженців у Боснії сталася стрілянина, внаслідок якої поранень зазнали шестеро людей.

Про це у вівторок, 27 травня, повідомила поліція, передає AP, пише "Європейська правда".

Інцидент стався у понеділок, 26 травня, ввечері біля табору в селі Блажуй, на околиці Сараєва. Поліція провела обшук табору та затримала кількох підозрюваних.

Внаслідок стрілянини зазнали поранень шестеро людей, п’ятеро з яких перебувають у важкому стані.

Як зазначається, стрілянина, ймовірно, сталася після конфлікту між конкуруючими контрабандистами, які перевозили групи мігрантів з Афганістану та Пакистану. Повідомляється, що двоє з поранених перебувають у критичному стані.

Мігранти, які використовують балканський сухопутний маршрут до Західної Європи, часто користуються послугами контрабандистів, щоб нелегально потрапити до Хорватії. Упродовж останніх кількох років кількість людей, які перетинають Балкани, зменшилася після піку у 2015–2016 роках, коли через регіон пройшли сотні тисяч мігрантів.

У лютому в шведському місті Еребру в результаті наймасовішої стрілянини в історії країни загинули десять осіб. 35-річний безробітний самітник відкрив вогонь по студентах і викладачах центру освіти для дорослих.

Того ж місяця у Брюсселі застрелили 19-річного юнака на тлі загострення насильства з боку наркоугруповань. Це вбивство послідувало за іншою смертельною стріляниною, що сталася в Андерлехті того ж місяця.

А окремий інцидент зі стріляниною в Брюсселі в лютому призвів до тимчасового закриття багатьох станцій столичного метрополітену.