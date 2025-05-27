В Боснии в результате стрельбы возле лагеря для беженцев ранены люди

Вблизи лагеря для беженцев в Боснии произошла стрельба, в результате которой ранения получили шесть человек.

Об этом во вторник, 27 мая, сообщила полиция, передает AP, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в понедельник, 26 мая, вечером возле лагеря в селе Блажуй, на окраине Сараева. Полиция провела обыск лагеря и задержала нескольких подозреваемых.

В результате стрельбы получили ранения шесть человек, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

Как отмечается, стрельба, вероятно, произошла после конфликта между конкурирующими контрабандистами, которые перевозили группы мигрантов из Афганистана и Пакистана. Сообщается, что двое из раненых находятся в критическом состоянии.

Мигранты, которые используют балканский сухопутный маршрут в Западную Европу, часто пользуются услугами контрабандистов, чтобы нелегально попасть в Хорватию. В течение последних нескольких лет количество людей, пересекающих Балканы, уменьшилось после пика в 2015-2016 годах, когда через регион прошли сотни тысяч мигрантов.

В феврале в шведском городе Эребру в результате самой массовой стрельбы в истории страны погибли десять человек. 35-летний безработный открыл огонь по студентам и преподавателям центра образования для взрослых.

В том же месяце в Брюсселе застрелили 19-летнего юношу на фоне обострения насилия со стороны наркогруппировок.

Убийство, совершенное в субботу, последовало за другой смертельной стрельбой, произошедшей в Андерлехте в этом месяце.

А отдельный инцидент со стрельбой в Брюсселе в феврале привел к временному закрытию многих станций столичного метрополитена