"Партія соціалістів" (ПСРМ) проросійського експрезидента Молдови Ігоря Додона обурилася денонсацією угоди з Росією про роботу культурних центрів.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

В Партії соціалістів назвали рішення парламентської комісії із зовнішньої політики та євроінтеграції, яким схвалили денонсацію угоди з РФ про культурні центри, "проявом русофобії".

"Цей крок – черговий прояв русофобської політики чинної парламентської більшості, яка вперто руйнує багаторічні зв’язки Молдови з одним із найважливіших стратегічних партнерів… Ліквідація таких зв’язків – це свідоме загострення відносин з Росією і підрив національних інтересів Республіки Молдова", – заявили у партії.

Там нарікають. що завдяки Російському центру науки і культури студенти з Молдови могли безкоштовно вчитися у Росії, а також його коштами фінансували ремонт бібліотек і шкіл.

Раніше Додон висловлював сподівання "відновити партнерство" з Росією після виборів у Молдові та обіцяв, що військові Молдови "ще не раз" візьмуть участь у параді в Москві.

Нагадаємо, про денонсацію угоди оголосили 23 травня, зазначивши, що за теперішніх обставин цей договір може бути використаний як інструмент просування російських наративів.

У лютому МЗС Молдови після падіння російських БПЛА на території країни оголосило про закриття Російського культурного центру, розташованого у центрі Кишинева, з подальшою денонсацією угоди, на підставі якої він діяв.