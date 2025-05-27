Партия Додона возмутилась из-за денонсации соглашения между Молдовой и РФ о культурных центрах

"Партия социалистов" (ПСРМ) пророссийского экс-президента Молдовы Игоря Додона возмутилась денонсацией соглашения с Россией о работе культурных центров.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В Партии социалистов назвали решение парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции, которым одобрили денонсацию соглашения с РФ о культурных центрах, "проявлением русофобии".

"Этот шаг – очередное проявление русофобской политики действующего парламентского большинства, которая упорно разрушает многолетние связи Молдовы с одним из важнейших стратегических партнеров... Ликвидация таких связей – это сознательное обострение отношений с Россией и подрыв национальных интересов Республики Молдова", – заявили в партии.

Там сетуют, что благодаря Российскому центру науки и культуры студенты из Молдовы могли бесплатно учиться в России, а также его средствами финансировался ремонт библиотек и школ.

Ранее Додон выражал надежду "восстановить партнерство" с Россией после выборов в Молдове и обещал, что военные Молдовы "еще не раз" примут участие в параде в Москве.

Напомним, о денонсации соглашения объявили 23 мая, отметив, что в нынешних условиях этот договор может быть использован как инструмент продвижения российских нарративов.

В феврале МИД Молдовы после падения российских БПЛА на территории страны объявил о закрытии Российского культурного центра, расположенного в центре Кишинева, с последующей денонсацией соглашения, на основании которого он действовал.