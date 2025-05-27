Гренландия призывает ЕС и США активнее инвестировать в ресурсы, иначе обратится к Китаю

Министр по вопросам бизнеса и минеральных ресурсов Гренландии Наая Натанеельсен предупредила, что компании из США и Европы должны поторопиться с инвестициями в остров, иначе властям придется искать помощи в разработке своих полезных ископаемых в других странах – в частности, в Китае.

Об этом она сказала в комментарии Financial Times, пишет "Европейская правда".

Натанеельсен заявила, что Гренландия хочет развивать собственный бизнес-сектор и диверсифицировать его, а для этого нужны внешние инвестиции.

Когда ее спросили о сотрудничестве с Китаем, она ответила, что если США и ЕС не будут сотрудничать с Гренландией – она будет искать альтернативы.

"Мы действительно хотим сотрудничать с европейскими и американскими партнерами. Но если они не появятся – придется искать альтернативу", – сказала министр.

По словам Натанеельсен, действующий меморандум о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых между Гренландией и США, подписанный еще во время первого президентского срока Дональда Трампа, подходит к концу. Она отметила, что во время администрации Джо Байдена Гренландия безуспешно пыталась возобновить соглашение.

Также она обратила внимание на угрозы Трампа относительно контроля над Гренландией. По ее словам, это "неуважение и плохой тон".

Несмотря на риторику Трампа, китайский интерес к горнодобывающей отрасли Гренландии остается низким: на данный момент только две китайские компании имеют миноритарные доли в проектах, которые не ведут разработку.

Министр предположила, что китайские инвесторы могут сдерживаться, чтобы "ничего не спровоцировать".

Натанеельсен подчеркнула, что новое правительство в Нуку "прежде всего стремится к развитию Гренландии и гренландцев" и отдает предпочтение сотрудничеству с "союзников и единомышленников".

"Мы пытаемся понять, каков новый мировой порядок. В этом контексте китайские инвестиции, конечно, являются проблематичными, но так же – в определенной степени – и американские. Потому что что стоит за этими [американскими] инвестициями?", – отметила она.

Натанеельсен добавила, что ЕС – это "хороший партнер" для Гренландии, поскольку испытывает дефицит минералов и в то же время соблюдает экологические стандарты.

В конце апреля делегация из представителей частного сектора США, возглавляемая бывшим чиновником администрации Дональда Трампа Дрю Горном, посетила Гренландию с целью изучения инвестиционных возможностей в природные ресурсы острова.

22 мая писали, что Гренландия выдала 30-летнюю лицензию на добычу полезных ископаемых датско-французской горнодобывающей компании, которая хочет добывать лунную породу, которая может стать экологической альтернативой в производстве алюминия.

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