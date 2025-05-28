Зеленський вважає, що Сенату США "ніщо не заважає" схвалити нові санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський переконаний, що у Сенату США немає жодних перешкод для того, щоб затвердити нові санкції проти Росії за відмову від припинення вогню в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

Зеленський зауважив, що сьогодні "дуже потрібен" сильний пакет санкцій не лише від ЄС, а й від Сполучених Штатів.

"Росія не йде на припинення вогню. Я думаю, що сьогодні ніщо не заважає політичній волі і голосуванню в Сенаті, щоб цей пакет було прийнято", – зазначив український президент.

Запровадження сильних санкцій, за його словами, зможе наблизити можливості, "щоб ця війна закінчилась якомога раніше".

"Тоді їх економіка і Путін буде це відчувати. І у їх армії буде дефіцит бюджету. Тільки так це можливо", – переконаний глава держави.

Нагадаємо, сенатори Річард Блюменталь і Ліндсі Грем разом з 80 співавторами подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я.

Законопроєкт передбачає запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Сенатори регулярно оприлюднюють погрози вдарити по РФ санкціями, але досі до реалізації не дійшло.

За даними WSJ, президент США Дональд Трамп обмірковує можливість введення санкцій проти РФ цього тижня – але рішення не гарантоване.