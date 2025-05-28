Зеленский считает, что Сенату США "ничто не мешает" одобрить новые санкции против России

Президент Владимир Зеленский убежден, что у Сената США нет никаких препятствий для того, чтобы утвердить новые санкции против России за отказ от прекращения огня в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

Зеленский отметил, что сегодня "очень нужен" сильный пакет санкций не только от ЕС, но и от Соединенных Штатов.

"Россия не идет на прекращение огня. Я думаю, что сегодня ничто не мешает политической воле и голосованию в Сенате, чтобы этот пакет был принят", – отметил украинский президент.

Введение сильных санкций, по его словам, сможет приблизить возможности, "чтобы эта война закончилась как можно раньше".

"Тогда их экономика и Путин будет это чувствовать. И у их армии будет дефицит бюджета. Только так это возможно", – убежден глава государства.

Напомним, сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вместе с 80 соавторами подали законопроект, который будет предусматривать дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия.

Законопроект предусматривает введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

Сенаторы регулярно обнародуют угрозы ударить по РФ санкциями, но до сих пор до реализации не дошло.

По данным WSJ, президент США Дональд Трамп обдумывает возможность введения санкций против РФ на этой неделе – но решение не гарантировано.