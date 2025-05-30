В Германии призвали увеличить численность Бундесвера до 260 тысяч солдат

Председатель Ассоциации Бундесвера Германии Андре Вюстнер считает, что увеличение численности Бундесвера с нынешнего уровня около 180 000 до 260 000 солдат необходимо для того, чтобы соответствовать требованиям НАТО и противостоять угрозе со стороны России.

Об этом он сказал в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

С целью увеличения численности немецкой армии в качестве меры предосторожности в новый закон о военной службе следует включить обязательный элемент.

"Численность Бундесвера однозначно должна быть больше, чем 203 300 солдат, которые до пандемии были определены как целевой показатель на 2025 год", – сказал Вонстер.

"Будущий размер цели зависит от разработки целей сил и средств НАТО и способности Германии нести это бремя. Но я предполагаю, что в зависимости от того, что будет решено на саммите НАТО, нам понадобится от 40 000 до 60 000 дополнительных солдат. Это означает, что активные силы должны будут постепенно расти до 260 000 солдат", – отметил он.

По его словам, из них должен быть сформирован боеспособный резерв, чтобы достичь целевой численности в 460 000 солдат.

Ранее СМИ сообщили, что Германии нужно будет передать в подчинение НАТО еще семь бригад, или около 40 тысяч военнослужащих, в рамках новых планов обороны Альянса, которые будут утверждены в ближайшее время.

Увеличение численности немецких военных, которые будут подчиняться Альянсу, является непростой задачей, если учесть, что Бундесвер еще не достиг собственной цели в 203 тысячи военнослужащих.

Между тем на днях генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер поручил до 2029 года полностью обеспечить немецкие вооруженные силы необходимым вооружением и оборудованием.