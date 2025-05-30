Литва передала США розслідування смерті американських солдатів на своєму полігоні

Литва передала розслідування загибелі американських військових на полігоні в Пабраде американській стороні.

Про це заявив начальник штабу оборони Литви Раймундас Вайкшнорас в інтерв’ю агентству BNS, пише "Європейська правда".

Вайкшнорас повідомив, що розслідування передано американцям, бо це входить до їхньої юрисдикції.

"Ми зробили все, що було в межах нашої компетенції. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало утоплення, щоб потім не виникало непорозумінь. Після цього ми передали розслідування обставин інциденту американцям. Що буде далі – не можу сказати, бо, чесно кажучи, не знаю", – додав генерал.

"Якщо американці захочуть оприлюднити інформацію, вони це зроблять. Якщо ні – не зроблять. Ми на це не впливаємо", – зазначив він.

Четверо американських військових зникли на навчальному полігоні на сході Литви 25 березня під час експлуатації броньованої ремонтно-евакуаційної машини M88 Hercules.

Операція з пошуку й порятунку тривала тиждень і включала участь литовських, американських, польських та естонських військових, а також поліції та цивільних осіб.

Машину витягли з болота 31 березня – всередині виявили тіла трьох військовослужбовців. Наступного дня було знайдено тіло четвертого загиблого.

Після виявлення тіл прокуратура Литви оголосила про початок досудового розслідування обставин загибелі.