Литва передала США расследование смерти американских солдат на своем полигоне

Литва передала расследование гибели американских военных на полигоне в Пабраде американской стороне.

Об этом заявил начальник штаба обороны Литвы Раймундас Вайкшнорас в интервью агентству BNS, пишет "Европейская правда".

Вайкшнорас сообщил, что расследование передано американцам, потому что это входит в их юрисдикцию.

"Мы сделали все, что было в рамках нашей компетенции. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало утопление, чтобы потом не возникало недоразумений. После этого мы передали расследование обстоятельств инцидента американцам. Что будет дальше – не могу сказать, потому что, честно говоря, не знаю", – добавил генерал.

"Если американцы захотят обнародовать информацию, они это сделают. Если нет – не сделают. Мы на это не влияем", – отметил он.

Четверо американских военных пропали на учебном полигоне на востоке Литвы 25 марта во время эксплуатации бронированной ремонтно-эвакуационной машины M88 Hercules.

Операция по поиску и спасению длилась неделю и включала участие литовских, американских, польских и эстонских военных, а также полиции и гражданских лиц.

Машину вытащили из болота 31 марта – внутри обнаружили тела трех военнослужащих. На следующий день было найдено тело четвертого погибшего.

После обнаружения тел прокуратура Литвы объявила о начале досудебного расследования обстоятельств гибели.