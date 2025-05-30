Нидерланды готовятся выплатить Румынии почти 6 млн евро за похищенные артефакты

Министерство образования, культуры и науки Нидерландов отложило 5,7 млн евро для компенсации Румынии за похищенные в конце января из музея в городе Ассен румынские артефакты, которые до сих пор не удалось найти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTV Drenthe.

Согласно решению нидерландского правительства от 1989 года, государство выступает частичным страхователем иностранных коллекций, которые выставляются в музеях, благодаря чему последние могут немного сэкономить.

Что касается коллекции, которая экспонировалась в музее Дренте, откуда и были похищены четыре румынских артефакта, то вся выставка была застрахована на 30 млн евро, из которых власти Нидерландов взяли на себя 9 млн.

Случай с Дренте станет первым, когда Нидерландам придется выплатить значительную сумму денег в рамках программы страхования иностранных коллекций, говорят в Министерстве культуры страны.

Выплаты придется сделать даже в том случае, если через некоторое время похищенные артефакты найдут, но они будут повреждены. При этом музей Дренте должен был бы понести убытки только тогда, если бы они превышали гарантированные государством 9 млн евро.

С другой же стороны, если после выплаты артефакты будут найдены целыми и невредимыми, Нидерланды смогут вернуть деньги.

Пока неизвестно, когда правительство Нидерландов перейдет к выплате возмещения, отмечает RTV Drenthe: сейчас страховая компания еще рассматривает вопрос о возмещении убытков.

Ограбление музея в Ассене произошло в утренние часы 25 января. Злоумышленники вынесли дакийский шлем и три древних золотых браслета, предоставленные из Национального исторического музея Румынии для временной экспозиции.

Напомним, в рамках расследования кражи задержали уже семь человек. В прокуратуре говорят, что имеют многочисленные доказательства против подозреваемых. Кроме того, допускается, что похищение заказали именно из Румынии.

В самой Румынии наказали увольнением директора музея, который передал артефакты для временной экспозиции в Нидерландах.