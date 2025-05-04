В Германии собирают демонстрации за запрет "Альтернативы для Германии"

После того, как Конституционный суд Германии признал партию „Альтернатива для Германии" правоэкстремистской, несколько организаций планируют провести по всей стране демонстрации за запрет политсилы.

Об этом, как пишет „Европейская правда", сообщает Spiegel.

Митинги состоятся 11 мая, о чем сообщили объединение "Вместе против правых" (Zusammen Gegen rechts) и кампания "Защитим человеческое достоинство – запретим „АдГ" сейчас!" (Menschenwürde verteidigen – AfD-Verbot jetzt!).

Они призывают Бундестаг, Бундесрат и будущее правительство Германии немедленно начать процедуру запрета "АдГ".

"Отчет Федерального ведомства по охране конституции окончательно и однозначно подтверждает: "АдГ" не является нормальной партией и не может рассматриваться как таковая. Пришло время инициировать запрет партии", – заявил Йон Клоков из "Вместе против правых".

Напомним, в пятницу Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало партию "Альтернатива для Германии" как правоэкстремистскую. Это дает спецслужбам больше полномочий для надзора за политсилой.

Нынешний глава Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль считает, что будущее правительство, в котором он станет вице-канцлером, должно тщательно рассмотреть вопрос о запрете партии.

Между тем Государственный секретарь США Марко Рубио осудил то, что Германия признала "Альтернативу для Германии" правоэкстремистской.