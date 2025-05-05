Против топ-чиновника ЕС начали разбирательство из-за роскошных подарков от Катара

Европейская комиссия начала дисциплинарное разбирательство против бывшего генерального директора транспортного департамента Генрика Хололея, которого обвиняют в принятии роскошных подарков от Катара.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Хололею, который в настоящее время занимает должность консультанта в департаменте ЕС по международным партнерским отношениям, инкриминируют оплачиваемые полеты в Катар в бизнес-классе во время переговоров о безвизовом режиме с этим государством.

По словам представителя Еврокомиссии, 21 марта было принято решение о передаче дела Хололея в дисциплинарную процедуру.

Если будет доказано, что он нарушил правила Еврокомиссии, ему может грозить наказание от письменного предупреждения до увольнения.

Внутренняя проверка Еврокомиссии проходила параллельно с расследованием, объявленным прокуратурой Евросоюза в ноябре 2024 года после заключения антикоррупционного ведомства ЕС.

В 2023 году, когда впервые стало известно о перелетах Хололея за счет Катара, он был уволен с должности генерального директора транспортного департамента Еврокомиссии.

Расследование в отношении него началось через два года после скандала "Катаргейт", в рамках которого ряд законодателей ЕС были обвинены в получении денег за продвижение интересов Катара и Марокко.