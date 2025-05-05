Двое британцев обратились в ЕСПЧ с "климатическим" иском

Двое граждан Великобритании подали иск в Европейский суд по правам человека на недостаточные, по их мнению, действия Соединенного Королевства по противодействию изменениям климата.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Истцы Доу Полли и Кевин Джордан в иске аргументируют, что их жизнь становится все труднее из-за повышения температур и экстремальных погодных явлений, вызванных изменением климата, а власти страны делают недостаточно, чтобы остановить эту тенденцию.

Они утверждают, что обратились в ЕСПЧ, поскольку не смогли добиться успеха через британские суды.

Доу Полли имеет многочисленные проблемы со здоровьем, из-за которых особенно тяжело чувствует себя во время жары. Джордан был вынужден покинуть свой дом на морском побережье из-за того, что уровень воды поднялся, штормы стали сильнее и могут однажды смыть его в море.

Великобритания в 2023 году приняла третью национальную программу с климатическими целями, где обозначила планы по защите от негативных последствий климатических изменений.

Истцы считают, что план имеет многочисленные недостатки, в том числе не учитывает последствия климатических изменений на отдельные группы населения.

В иске в ЕСПЧ они убеждают, что то, как британское правительство действует в вопросе климата, противоречит обязательствам Великобритании по защите прав человека.

На прошлой неделе британский Комитет по вопросам климатических изменений выпустил критический доклад с оценкой готовности страны к климатическим изменениям, где говорится, что существующие планы не обеспечат надлежащей защиты людей, природы и инфраструктуры от экстремальных погодных явлений, которые участились из-за климатических изменений.

Напомним, летом 2024 года экоактивисты подали иск в Суд ЕС из-за недостаточных, по их мнению, климатических целей.

В апреле 2024 года ЕСПЧ удовлетворил иск, поданный швейцарским объединением женщин в возрасте от 70 лет.

В нем истицы доказывали, что климатические изменения особенно затрагивают права и интересы их возрастной группы из-за рисков для здоровья и жизни, а Швейцария делает недостаточно для противодействия изменениям климата.

Но парламент Швейцарии символически проголосовал за отказ выполнять решение ЕСПЧ.