Мигранты из Беларуси забросали литовских пограничников камнями и палками

Группа мигрантов забросала литовских пограничников камнями и палками после того, как их не пропустили с территории Беларуси.

Об этом сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT), цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

По данным пограничников, инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу, 3 мая, в Лаздейском районе.

VSAT утверждает, что группа мигрантов принесла лестницу, пытаясь перелезть через пограничный забор. Когда к месту происшествия прибыли пограничники, мигранты начали бросать в них камни и палки.

"Вскоре после этого мигранты вернулись на территорию Беларуси. Литовские пограничники не пострадали", – говорится в сообщении пограничной службы.

С начала этого года в Литву не пропустили 628 нелегальных мигрантов. В прошлом году зафиксировано более тысячи попыток пересечь границу с Беларусью в недозволенных местах.

Напомним, правительство Литвы 16 апреля приняло решение об ограничении движения в пунктах пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай" на границе с Беларусью – единственных, которые остаются открытыми.

В 2023 году Литва закрыла пункты "Шумскас" и "Тверячюс", а в марте 2024-го – "Лаворишкес" и "Райгардас".