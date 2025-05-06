Бундестаг провалил первую попытку голосования за кандидатуру канцлера
Нижняя палата парламента Германии не смогла с первой попытки избрать лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца новым канцлером Германии.
Об этом сообщает "Европейская правда".
За Мерца проголосовали 310 депутатов. Против были 307. Воздержались трое, один бюллетень признали недействительным.
Мерц нуждался в поддержке большинства депутатов Бундестага – 316 голосов. В Бундестаге 328 депутатов от Христианско-демократического союза и СДПН.
После неудачи должна состояться вторая попытка избрания канцлера.
Вечером 5 мая в Министерстве обороны Германии состоялась торжественная церемония проводов уходящего канцлера Олафа Шольца, он выступил с прощальной речью, в которой назвал предстоящую смену правительства "проявлением демократической нормальности".
Также он пожелал Мерцу "много успеха, удачи и счастливой руки" в выполнении всех его задач и в вызовах, которые предстоят.
Ранее стало известно, что Шольц после своего срока на посту канцлера хочет сосредоточиться на работе в качестве депутата Бундестага от своего избирательного округа.
Читайте также: Мерц и его команда: кто войдет в новое правительство Германии и что это значит для Украины.