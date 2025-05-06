Немецкие ультраправые не скрывают злорадства после провала Мерца и говорят о новых выборах

Лидеры парламентской фракции ультраправой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель и Тино Хрупалла довольны тем, что парламент не смог с первой попытки избрать канцлера.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Лидеры крупнейшей оппозиционной партии, имеющей 152 представителя, отвечая на вопросы журналистов, не скрывали хорошего настроения. Хрупалла назвал это "хорошим днем".

Вайдель заявила: "Фальсификатор выборов и лжец Фридрих Мерц провалился в первом туре".

По ее словам, это признак "нестабильности будущего правительства".

Сейчас, считает она, нужно "сделать резкий шаг, чтобы немедленно положить конец медленной гибели Фридриха Мерца" и "расчистить путь для новых выборов".

Как известно, нижняя палата немецкого парламента неожиданно не смогла избрать Фридриха Мерца канцлером с первой попытки.

По закону теперь у немецких депутатов есть 14 дней на повторное голосование. Кандидатуру Мерца могут подать во второй раз, если будет уверенность в необходимом количестве голосов. Однако могут быть выдвинуты другие кандидаты. Но им также необходима поддержка большинства в 316 голосов.

Стоит отметить, что в Бундестаге 328 депутатов от Христианско-демократического союза и СДПН, которые договорились о коалиции и согласовали, что Мерц станет канцлером.

Сессию Бундестага после неудачного голосования прервали.