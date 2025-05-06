Норвезькі християнські демократи отримали погрозу про "замінування" офісу партії

Християнсько-демократична партія Норвегії отримала повідомлення про нібито закладену вибухівку в головному офісі політсили та звернулася у поліцію.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Випадок стався 6 травня. Лідер політсили Данг Інге Ульстейн підтвердив, що партія отримала повідомлення про нібито "замінування" головного офісу.

"Питання зараз розслідується, і ми переконані, що справою займатимуться належним чином", – прокоментував він.

Головний офіс партії знаходиться у центрі Осло, неподалік парламенту і мерії.

На початку квітня у німецькому Дуйсбурзі через листи з погрозами закрили 17 шкіл.

У лютому десятки навчальних закладів по всій території Хорватії отримали повідомлення про нібито закладену вибухівку, які виявились безпідставними.