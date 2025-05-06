Норвежские христианские демократы получили угрозу о "минировании" офиса партии
Новости — Вторник, 6 мая 2025, 15:58 —
Христианско-демократическая партия Норвегии получила сообщение о якобы заложенной взрывчатке в главном офисе политсилы и обратилась в полицию.
Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".
Случай произошел 6 мая. Лидер политсилы Данг Инге Ульстейн подтвердил, что партия получила сообщение о якобы "заминировании" главного офиса.
"Вопрос сейчас расследуется, и мы убеждены, что делом будут заниматься должным образом", – прокомментировал он.
Главный офис партии находится в центре Осло, недалеко от парламента и мэрии.
В начале апреля в немецком Дуйсбурге из-за писем с угрозами закрыли 17 школ.
В феврале десятки учебных заведений по всей территории Хорватии получили сообщения о якобы заложенной взрывчатке, которые оказались безосновательными.
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