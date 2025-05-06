Норвежские христианские демократы получили угрозу о "минировании" офиса партии

Христианско-демократическая партия Норвегии получила сообщение о якобы заложенной взрывчатке в главном офисе политсилы и обратилась в полицию.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Случай произошел 6 мая. Лидер политсилы Данг Инге Ульстейн подтвердил, что партия получила сообщение о якобы "заминировании" главного офиса.

"Вопрос сейчас расследуется, и мы убеждены, что делом будут заниматься должным образом", – прокомментировал он.

Главный офис партии находится в центре Осло, недалеко от парламента и мэрии.

В начале апреля в немецком Дуйсбурге из-за писем с угрозами закрыли 17 школ.

В феврале десятки учебных заведений по всей территории Хорватии получили сообщения о якобы заложенной взрывчатке, которые оказались безосновательными.