Вслед за Мерцем назначены члены правительства Германии

В дворце Бельвю, официальной резиденции президента Германии, 6 мая были официально назначены члены правительства Фридриха Мерца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Во время церемонии президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил документы о назначении всем 17 министрам федерального правительства.

Как и объявлялось ранее, пять министров правительства, не считая Мерца, представляют его Христианско-демократический союз, еще три – Христианско-социальный союз.

Фото: DPA

Социал-демократическая партия Германии получила остальные министерские портфели, включая пост вице-канцлера – его займет лидер СДПГ Ларс Клингбайль.

После назначения немецкие министры должны вернуться в Бундестаг, чтобы принести присягу – вслед за Мерцем.

Напомним, Бундестаг 6 мая со второй попытки утвердил назначение канцлером Фридриха Мерца. После этого он принес присягу в резиденции президента Германии.

Для положительного результата в первый раз не хватило всего шести голосов. При этом в Бундестаге 328 депутатов от Христианско-демократического союза и СДПГ.

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