СМИ: Литва также не пропустит лидеров Словакии и Сербии для полета на парад к Путину

Литва, как и Латвия, планирует не пускать через свое воздушное пространство самолеты премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александара Вучича для полета на парад в Москве.

Как информирует LRT, об этом неофициально узнало агентство BNS, пишет "Европейская правда".

Источники подтвердили публикации в сербских СМИ о том, что Литва планирует не пропустить самолеты Вучича и Фицо через свое воздушное пространство, если они захотят выбрать этот маршрут для полета в Москву.

В случае Сербии, которая не является членом ЕС, для пролета над Литвой нужно получать разрешение, и литовские органы планируют не предоставить его.

Со Словакией ситуация иная – как страна-член ЕС она не требует отдельного разрешения на каждый полет. В то же время литовские службы аэродвижения должны согласовать план полета и ряд технических деталей – и планируют не делать этого.

Официально в МИД, Минобороны Литвы и других ведомствах отказались давать комментарии по этому поводу.

В Латвии официально подтвердили, что не планируют пропускать самолет Вучича.

Напомним, Фицо и Вучич станут единственными гостями Путина из Европы на торжествах в Москве ко Дню победы 9 мая.

Сербский президент на днях был ненадолго госпитализирован из-за проблем со здоровьем, но о планах отменить визит в Россию не заявлял. Роберт Фицо отреагировал на слухи о якобы его болезни публикацией фото, где он нырнул в Дунай.