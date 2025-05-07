Эстония не пустит через свое небо самолеты лидеров, летящих к Путину на 9 мая

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна подтвердил, что Эстония не собирается пропускать через свое воздушное пространство самолеты лидеров, которые будут направляться на парад в Москве.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Маргус Тсахкна днем в среду заявил, что Эстония не пропустит самолеты тех лидеров, которые будут лететь в Москву – в продолжение сообщений в СМИ, что все балтийские страны приняли такое решение.

Тсахкна отметил, что о пролете гостей кремлевского правителя Владимира Путина через воздушное пространство Эстонии "не может быть речи".

"Эстония не собирается каким-либо образом поддерживать это событие. Более того, мы подчеркивали нашим коллегам в ЕС, что поскольку Россия является страной, которая начала и продолжает войну в Европе, участие в их пропагандистских мероприятиях должно быть исключено", – сказал глава МИД Эстонии.

Напомним, словацкий премьер Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич станут единственными гостями Путина из Европы на торжествах в Москве ко Дню победы 9 мая.

В Латвии официально подтвердили, что не планируют пропускать самолет Вучича.

Литовские СМИ вслед за сербскими получили подтверждение, что Вильнюс планирует отказать в пролете Вучичу и Фицо.