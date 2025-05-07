Вучичу пришлось приземляться в Баку на пути в Москву из-за боевых действий

Президенту Сербии Александару Вучичу пришлось на некоторое время приземлиться в Баку, столице Азербайджана, поскольку залетать на территорию России было опасно.

Об этом сообщает сербское агентство Tanjug, пишет "Европейская правда".

Самолет Вучича вынужденно приземлился в Баку, ожидая подтверждения возможности продолжить полет в Москву, "из-за боевых действий между Россией и Украиной".

Агентство напоминает, что накануне российские аэропорты в нескольких городах закрывали из-за атаки украинских БПЛА.

Около 15:00 агентство опубликовало обновление, что Вучич все же вылетел из Баку.

Напомним, ранее стало известно, что государства Балтии не позволят пролет над своей территорией лидерам Словакии и Сербии для путешествия в Москву – что, впрочем, не все подтвердили официально.

Словацкий премьер Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич станут единственными гостями Путина из Европы на торжествах в Москве ко Дню победы 9 мая.