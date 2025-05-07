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Більшість німців вважає, що ультраправа "АдН" може зруйнувати демократію

опитування
Новини — Середа, 7 травня 2025, 19:25 — Олег Павлюк

Німецькі громадяни вважають "Альтернативу для Німеччини" екстремістською партією, але допускають можливість ухвалення певних ініціатив, якщо це можливо лише за її підтримки.

Таке виявило опитування Deutschlandtrend на замовлення телеканалу ARD і порталу Welt, повідомляє "Європейська правда".

В опитуванні 67% респондентів заявили, що "радше" погоджуються з тим, що "АдН" є правоекстремістською партією – що, однак, не надто відрізняється від показника червня 2024 року (71%).

Серед виборців Соціал-демократичної партії, "Зелених" і "Лівих" ультраправою "АдН" вважають понад 90%, серед прихильників ХДС/ХСС цю думку поділяють 83%. І лише 5% виборців "АдН" погоджуються з цим твердженням.

Додатково 63% респондентів висловили побоювання, що "Альтернатива для Німеччини "зруйнує нашу демократію".

Під час опитування німців попросили також оцінити прийнятність співпраці з "Альтернативою для Німеччини" в Бундестазі. 48% назвали таку співпрацю прийнятною – на чотири пункти більше, ніж три місяці тому.

35% респондентів також вважають прийнятним обрання політиків "АдН" на керівні посади в комітети Бундестагу, а 32% не мають нічого проти коаліції з "АдН" – на чотири пункти більше, ніж у лютому.

Нагадаємо, 2 травня Федеральне відомство із захисту конституції класифікувало партію "Альтернатива для Німеччини" як правоекстремістську. Це дає спецслужбам більші повноваження для нагляду за політсилою.

Нинішній глава Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль вважає, що майбутній уряд, у якому він стане віцеканцлером, має ретельно розглянути питання про заборону партії.

У Німеччині майже половина населення виступає за заборону "АдН".

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