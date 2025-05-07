Большинство немцев считает, что ультраправая "АдН" может разрушить демократию

Немецкие граждане считают "Альтернативу для Германии" экстремистской партией, но допускают возможность принятия определенных инициатив, если это возможно только при ее поддержке.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Deutschlandtrend, проведенного по заказу телеканала ARD и портала Welt, сообщает "Европейская правда".

В опросе 67% респондентов заявили, что "скорее" согласны с тем, что "АдН" является правоэкстремистской партией – что, однако, не слишком отличается от показателя июня 2024 года (71%).

Среди избирателей Социал-демократической партии, "Зеленых" и "Левых" ультраправой "АдН" считают более 90%, среди сторонников ХДС/ХСС это мнение разделяют 83%. И только 5% избирателей "АдН" согласны с этим утверждением.

Дополнительно 63% респондентов выразили опасения, что "Альтернатива для Германии" "разрушит нашу демократию".

Во время опроса немцев попросили также оценить приемлемость сотрудничества с "Альтернативой для Германии" в Бундестаге. 48% назвали такое сотрудничество приемлемым – на четыре пункта больше, чем три месяца назад.

35% респондентов также считают приемлемым избрание политиков "АдН" на руководящие должности в комитеты Бундестага, а 32% не имеют ничего против коалиции с "АдН" – на четыре пункта больше, чем в феврале.

Напомним, 2 мая Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало партию "Альтернатива для Германии" как правоэкстремистскую. Это дает спецслужбам больше полномочий для надзора за политсилой.

Нынешний глава Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль считает, что будущее правительство, в котором он станет вице-канцлером, должно тщательно рассмотреть вопрос о запрете партии.

В Германии почти половина населения выступает за запрет "АдН".