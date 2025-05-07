Кишинев исключает открытие избирательных участков в Приднестровье до реинтеграции

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что на предстоящих парламентских выборах избирательные участки на территории непризнанного Приднестровья открывать не будут.

Его слова цитирует портал NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

Накануне приднестровский лидер Вадим Красносельский заявил, что на парламентских выборах в Молдове избирательные участки могут якобы открыть и в Приднестровье.

В то же время на пресс-конференции после заседания молдавского правительства в среду Речан заявил, что открытие избирательных участков в Приднестровье станет возможным только после реинтеграции региона.

"Молдова организует свободные и честные выборы, в том числе на левом берегу Днестра, после реинтеграции и устранения сепаратистских элементов", – отметил молдавский премьер.

Официальный Кишинев последовательно утверждает, что открыть избирательные участки на левом берегу Днестра во время выборов и референдума невозможно, поскольку эта территория не подконтрольна конституционной власти.

В то же время жители Приднестровья могут проголосовать на участках, открытых на правом берегу.

Напомним, в Молдове парламентские выборы должны состояться 28 сентября. Сейчас партия президента Майи Санду лидирует в социологических опросах.