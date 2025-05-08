Макрон хочет, чтобы ЕС отменил санкции против Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду, что будет призывать ЕС отменить санкции против Сирии, когда в июне наступит время их возобновления, а также будет лоббировать в США, чтобы те сделали то же самое и оставили свои войска в стране для обеспечения стабильности в Сирии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Выступая вместе с временным президентом Сирии Ахмадом аль-Шараа, который прибыл в Париж с первым визитом в Европу после свержения бывшего президента Башара Асада в декабре, Макрон заявил, что международное сообщество обязано облегчить экономическое положение Сирии.

"Я сказал президенту, что если он продолжит свой курс, мы сделаем то же самое. А именно, сначала постепенно отменим европейские санкции, а затем будем лоббировать наших американских партнеров, чтобы они пошли навстречу в этом вопросе", – заявил Макрон.

Позже он добавил, что предложит отменить санкции ЕС 1 июня.

"Санкции являются препятствием, которое мы долго обсуждали. Я объяснил все последствия и влияние и сказал, что санкции были введены против предыдущего режима и ничто не оправдывает их сохранение", – заявил Шараа.

Изменение политики Брюсселя в отношении Сирии началось после того, как в декабре 2024 года там был свергнут режим Башара Асада. В январе ЕС согласился снять санкции с нескольких ключевых секторов сирийской экономики.

А участники девятой конференции по Сирии, которая состоялась 17 марта в Брюсселе, пообещали выделить в общей сложности 5,8 млрд евро на поддержку страны.