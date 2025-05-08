Польские исследователи изъяли все останки во время эксгумации в Пужниках

Из массового захоронения в ныне несуществующем селе Пужники на западе Украины группа польских исследователей уже извлекла все останки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Эксгумационные работы на месте продлятся еще несколько дней, и исследователи могут вернуться в Польшу до конца этой недели.

Место массового захоронения уже закапывают, а землю выравнивают.

В медицинской базе проводится антропологический анализ найденных останков, а ученые берут из костей генетический материал, который позже будет исследован в лаборатории в Щецине.

Как неофициально узнал репортер RMF FM, большинство найденных останков принадлежат женщинам и детям, но в могиле были также мужчины.

В могиле найдены кости по меньшей мере 42 человек, однако точное количество жертв, их пол, возраст и причина смерти станут известны после завершения антропологических анализов.

Руководитель польско-украинской рабочей группы по историческому диалогу, депутат Павел Коваль заявил, что эксгумации в Пужниках являются прорывом в отношениях между двумя странами.

Эксгумационные работы начались 24 апреля.

По оценкам, во время трагических событий в 1945 году в Пужниках погибли около 80 человек.

Напомним, в ответ на массовое уничтожение украинских памятников в Польше в 2015-2017 годах и из-за ненадлежащего расследования этих преступлений Украина ввела так называемые моратории на проведение поисковых работ и эксгумаций останков поляков, которые были убиты в 1943-45 годах бойцами УПА.

Вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей. Новая польская власть, возглавляемая Дональдом Туском, давила на Киев с требованием отменить мораторий.

В Варшаве даже говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.