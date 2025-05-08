Гигантский баннер с посланием для Фицо появился в аэропорту, откуда он летит в Москву

Гражданская инициатива "Мир Украине" разместила гигантский баннер с надписью "Прощай, Фицо" на территории аэропорта имени Милана Растислава Штефаника в Братиславе, из которого премьер-министр Словакии Роберт Фицо вылетит в Москву.

Об этом говорится на странице инициативы в Facebook, передает "Европейская правда".

Баннер высотой 70 метров невозможно не заметить. Гражданская инициатива "Мир Украине" заявила в Facebook, что баннер "Прощай, Фицо" является общим посланием общественных инициатив и активистов со всей Словакии, которые уже пять месяцев подряд настойчиво протестуют против курса нынешнего правительства Словакии.

"Этим символическим жестом мы четко заявляем о своем несогласии с участием Роберта Фицо в военном параде режима, который ведет войну в Украине", – заявили организаторы серии антиправительственных протестов.

"Мы стыдимся поведения и действий премьер-министра, с которым мы категорически не согласны. Словакия – это не Фицо. Словакия – это Европа!", – добавила гражданская инициатива "Мир Украине".

Организаторы протестов иронично заявили, что Фицо сейчас, видимо, очень занят поиском нового воздушного коридора в Москву. Хотя Польша в последние дни выразила несогласие с поездкой Фицо в Москву, она разрешила специальный рейс, но Эстония, а затем и Латвия запретили специальный рейс над своей территорией в среду.

Словацкий премьер назвал такую позицию преднамеренной попыткой сорвать его визит в Москву и пожаловался, что это сорвет его программу на четверг. "Протокол делает все возможное, чтобы найти другой, альтернативный маршрут, который обеспечит мне возможность провести четыре чрезвычайно важные двусторонние встречи 9 мая", – заявил словацкий премьер.

Напомним, словацкий премьер Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич станут единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров на торжествах в Москве ко Дню Победы 9 мая.