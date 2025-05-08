Науседа: у разі виведення військ США з Європи – покладаємось на Німеччину

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що якщо Сполучені Штати вирішать вивести свої війська з Європи – його країна буде покладатися на безпекову підтримку Німеччини.

Про це він сказав у інтерв’ю литовським ЗМІ, цитує LRT, пише "Європейська правда".

За словами литовського президента, його країна "не просто думає про план "Б" у випадку виведення військ США з Європи, а має його.

"Ми покладаємо великі надії на чудову співпрацю з Німеччиною", – сказав він.

У цьому контексті він нагадав про те, що Німеччина зобов’язалася розмістити бригаду в Литві до кінця 2027 року.

"Їхнє [німецьке] рішення розмістити бригаду в Литві та відданість цій меті, попри всі труднощі й початкову невизначеність, чи буде бригаду розгорнуто фізично, залишаються незмінними й послідовно втілюються", – зазначив Науседа.

Він наголосив, що "німці справді серйозно налаштовані щодо цього зобов’язання".

За словами литовського президента, якщо його країна "виконає своє домашнє завдання" – німецька бригада буде розгорнута, що відкриє нові можливості для військової співпраці.

"Це значно розширить можливості для співпраці в інших сферах – таких як розвиток оборонної промисловості та економічні зв’язки. Це не менш важливо, ніж сама військова присутність", – впевнений Науседа.

Попри це, він наголосив, що збереження уваги США до Європи залишається пріоритетом.

"Ми маємо мати план "Б" – і такий план існує. Однак ми й надалі будемо прагнути присутності США тут – зокрема в Литві й загалом у Європі", – додав литовський президент.

Американські війська почали ротаційно перебувати в Литві з весни 2014 року, а з 2019-го в країні дислокуються важкі батальйони США. Наразі в Литві перебуває близько тисячі американських військових.

Нагадаємо, на початку квітня 2024 року до Литви прибув початковий склад німецької бригади, яка буде дислокуватись у балтійській країні. А пізніше Литва та Німеччина підписали угоду, що фіналізує усі деталі розміщення німецької бригади у Литві.

Литва хоче, щоб німецька бригада на литовській території досягла повної боєздатності до кінця 2027 року, але Берлін ознайомлений і з планом "Б".