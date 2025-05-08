Науседа: в случае вывода войск США из Европы – полагаемся на Германию

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что если Соединенные Штаты решат вывести свои войска из Европы, его страна будет полагаться на поддержку Германии в сфере безопасности.

Об этом он сказал в интервью литовским СМИ, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

По словам литовского президента, его страна "не просто думает о плане „Б" в случае вывода войск США из Европы, а имеет его.

"Мы возлагаем большие надежды на прекрасное сотрудничество с Германией", – сказал он.

В этом контексте он напомнил о том, что Германия обязалась разместить бригаду в Литве до конца 2027 года.

"Их [немецкое] решение разместить бригаду в Литве и приверженность этой цели, несмотря на все трудности и первоначальную неопределенность, будет ли бригада развернута физически, остаются неизменными и последовательно воплощаются", – отметил Науседа.

Он подчеркнул, что "немцы действительно серьезно настроены в отношении этого обязательства".

По словам литовского президента, если его страна "выполнит свое домашнее задание" – немецкая бригада будет развернута, что откроет новые возможности для военного сотрудничества.

"Это значительно расширит возможности для сотрудничества в других сферах – таких как развитие оборонной промышленности и экономические связи. Это не менее важно, чем само военное присутствие", – уверен Науседа.

Несмотря на это, он подчеркнул, что сохранение внимания США к Европе остается приоритетом.

"У нас должен быть план "Б" – и такой план существует. Однако мы и в дальнейшем будем стремиться к присутствию США здесь – в частности в Литве и в целом в Европе", – добавил литовский президент.

Американские войска начали ротационно находиться в Литве с весны 2014 года, а с 2019-го в стране дислоцируются тяжелые батальоны США. Сейчас в Литве находится около тысячи американских военных.

Напомним, в начале апреля 2024 года в Литву прибыл первоначальный состав немецкой бригады, которая будет дислоцироваться в балтийской стране. А позже Литва и Германия подписали соглашение, которое финализирует все детали размещения немецкой бригады в Литве.

Литва хочет, чтобы немецкая бригада на литовской территории достигла полной боеспособности до конца 2027 года, но Берлин ознакомлен и с планом "Б".