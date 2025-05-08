Британцы считают Трампа большей угрозой, чем террористы

Британцы считают президента США Дональда Трампа большей угрозой для национальной безопасности страны, чем террористические организации.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос JL Partners, данные которого приводит Politico.

Согласно опросу, 24% британцев считают президента США самой большой угрозой национальной безопасности, тогда как террористические организации – 22%.

Трамп занял второе место после России, которую 34% британцев считают самой большой угрозой нацбезопасности.

Опрос также показал, что почти половина британцев считают, что Трамп ухудшит экономику Великобритании (47%). 45% считают, что президент США навредит безопасности и защищенности Великобритании.

В опросе в период с 14 по 19 марта приняли участие 2209 взрослых в Великобритании.

Президент США Дональд Трамп неоднократно получал низкие рейтинги среди британских избирателей, и перед его вторым государственным визитом ожидаются протесты.

В четверг, 8 мая, Трамп, как ожидается, объявит о заключении торгового соглашения между США и Великобританией.

В Британии все еще надеются, что любые тарифы, введенные Трампом, будут вскоре отменены, если обе стороны смогут согласовать контуры нового экономического партнерства.