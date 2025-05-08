Глава МИД Дании рассказал о вызове посла США из-за "шпионажа" в Гренландии

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен во время вызова главы посольства США 8 мая сказал о недопустимости шпионажа между союзниками.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

В МИД Дании вызвали временного посла США Дженнифер Голдфри после сообщения издания The Wall Street Journal о том, что США намерены усилить шпионаж в Гренландии.

Во время вызова главы посольства США также присутствовал представитель гренландского правительства.

По словам Расмуссена, было важно дать понять, что Дания не позволит шпионажем "вбить клин" в отношения между собой и Гренландией.

"Мы являемся близким союзником США, поэтому не можем терпеть, если кто-то начинает шпионить друг за другом. Сегодня это послание было передано в очень четкой форме", – сказал глава датского МИД.

По его словам, американский посол „воспринял это серьезно".

Администрация Дональда Трампа неоднократно заявляла о намерениях взять под контроль Гренландию, которая в настоящее время входит в состав Дании на правах автономии.

Недавно президент США не исключил возможность использования военной силы для установления контроля над Гренландией. В Дании называют заявления со стороны США неприемлемыми.

Читайте больше о том, как Дания реагирует на угрозы Трампа забрать Гренландию.