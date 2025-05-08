Зеленский провел первый разговор с Мерцем на посту канцлера Германии

Президент Владимир Зеленский 8 мая провел телефонный разговор с новоназначенным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Зеленский написал на Х.

Зеленский поздравил Мерца с избранием на пост канцлера и выразил надежду, что Германия продолжит "играть одну из ключевых ролей в поддержке Украины".

Стороны "уже договорились работать над реализацией многих важных вещей" и обсудили перспективы сотрудничества, отметил украинский президент.

"Также говорили о том, как сделать дипломатию еще более содержательной. Будем работать вместе ради достойного мира. Планируем график контактов на ближайшее время", – добавил Зеленский.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц уже успел сделать несколько публичных заявлений об Украине.

Среди прочего, он не ожидает отправки в Украину немецких войск, а также сказал, что "вскоре" планирует посетить Киев.

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