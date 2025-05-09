Перед выборами в Португалии лидируют правоцентристы премьера

Правящий правоцентристский Демократический альянс Португалии (ДА) сохранил лидерство в новом опросе общественного мнения, обнародованном в пятницу накануне национальных выборов 18 мая, хотя ему не хватило большинства в парламенте, который, похоже, останется фрагментированным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Опрос ICS/ISCTE, опубликованный газетой Expresso, показал, что поддержка ДА, которая пришла к власти в результате досрочных выборов в прошлом году, снизилась до 32% с 33% две недели назад.

Однако их главные соперники, левоцентристские социалисты, также упали – до 27% с 29%.

Это оставляет ДА далекой от парламентского большинства, которое по португальской системе пропорционального представительства может быть достигнуто только при условии получения не менее 42% голосов.

На выборах в марте 2024 года ДА и социалисты финишировали ноздря в ноздрю с 28% и 27% голосов соответственно, что привело к формированию правительства ДА в меньшинстве.

Жозе Томаш Кастелло Бранко, профессор политологии в Католическом университете Португалии, сказал, что опросы свидетельствуют о том, что "на следующий день после выборов ситуация не будет сильно отличаться от той, что есть сегодня".

Премьер-министр Луиш Монтенегру не смог завоевать доверие парламента два месяца назад после того, как оппозиция поставила под сомнение его добропорядочность в связи с деятельностью консалтинговой компании его семьи, занимающейся защитой данных.

Монтенегру, который сейчас находится в роли временного руководителя правительства, отрицает любые правонарушения.

Ультраправая партия "Чега", с которой Монтенегру отказывается от любых соглашений, занимает третье место с 19% – больше, чем 18% на прошлогодних выборах.

Либеральная инициатива набирает 5%, практически столько же, сколько и год назад, но этого недостаточно, чтобы обеспечить потенциальному альянсу с ДА полное большинство.

Опрос показывает, что 12% избирателей не определились с выбором.

ICS/ISCTE опросили 1 002 человека в период с 25 апреля по 5 мая. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта.

Как сообщалось, премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру и лидер оппозиции Педру Нуну Сантуш отменили теледебаты, запланированные на вечер понедельника, из-за масштабного отключения электроэнергии по всей стране.