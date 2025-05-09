Стало известно, что еще нужно сделать для запуска Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ

Прежде чем Спецтрибунал по преступлению агрессии РФ против Украины официально начнет работать, должны быть реализованы несколько стадий юридической работы.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

В частности, в следующую среду, 14 мая, на заседании Комитета министров Совета Европы в Люксембурге глава МИД Андрей Сибига официально инициирует создание трибунала.

Далее, через неделю-две, пакет документов по трибуналу официально утвердят в Страсбурге, а затем Украина и Совет Европы подпишут соглашение о создании Спецтрибунала как международной организации и устав трибунала.

Все эти документы уже есть, они согласованы и уже не будут меняться. Голоса в Совете Европы также есть – Венгрия, Сербия и еще несколько стран, конечно же, будут против, но единодушия не требуется. Соглашение и устав также должна ратифицировать Верховная Рада.

Далее состоится самый длинный этап: европейские и не только европейские страны пригласят подписать "расширенное частичное соглашение" относительно их участия в работе трибунала. Парламент каждого из этих государств должен это соглашение ратифицировать, и не везде это будет просто сделать.

Только после того, как соберется определенное количество ратификаций, которое должен заранее определить Совет Европы – трибунал сможет полноценно заработать. А впоследствии должны быть подписаны и тоже ратифицированы двусторонние соглашения о сотрудничестве, которые позволят выполнить решение трибунала – например, о конфискации имущества осужденных, выдаче подсудимых в Гаагу и тому подобное.

Как сообщалось, глава дипломатии ЕС Кая Каллас надеется на первые решения трибунала уже в 2026 году.

Сибига и Каллас также рассказали детали трибунала для Путина и Лаврова.

Подробно о договоренностях по трибуналу читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге"