Разведка Великобритании проанализировала продвижение России в апреле

В апреле 2025 года темпы территориального продвижения России в Украине значительно снизились по сравнению с предыдущим годом.

Об этом говорится в анализе разведки Великобритании от 9 мая, пишет "Европейская правда".

В разведке отмечается, что российские Сухопутные войска, вероятно, захватили около 200 квадратных километров украинской территории, что составляет в среднем 6 квадратных километров в день.

Это незначительный рост по сравнению с мартовским показателем, когда Россия захватила 150 квадратных километров, что стало самым низким результатом с июня 2024 года, пишут в разведке Великобритании.

Фото: Разведка Великобритании

Также британцы обратили внимание на то, что в течение апреля российские Сухопутные войска осуществили тактические достижения вокруг Покровска.

"Вероятно, Покровск оставался приоритетным направлением для России в ее кампании, однако с конца 2024 года она не смогла сделать существенных продвижений вокруг этого города", – говорится в анализе.

Скриншот: DeepState

Кроме того, в разведке Великобритании отметили, что пока Россия проводит празднование Дня Победы 9 мая, украинские войска "продолжают ограниченные боевые операции на территории России в Курской области", что стало первым случаем со времен Второй мировой войны, когда иностранные войска проводят операции на территории России.

Ранее британская разведка предположила, что РФ в 2025 году может понести рекордные потери в войне против Украины.

Также в разведке Великобритании заявили, что резкое снижение цен на нефть ставит под угрозу способность России профинансировать запланированный бюджет на 2025 год.