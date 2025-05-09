"Люба Кає": Фіцо обурила критика топдипломаткою ЄС його візиту до Москви

Премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо зачепила критика з боку головної дипломатки Європейського Союзу Каї Каллас у звʼязку з його візитом до Москви 9 травня.

Свою філіппіку Фіцо оприлюднив на Facebook, повідомляє "Європейська правда".

У дописі словацький премʼєр звертається до глави дипломатії ЄС як "люба Кає", зацитувавши її слова про тих, хто "не стоїть на правильному боці історії" у звʼязку з візитом до Росії 9 травня.

"Як високопоставлена чиновниця Європейської комісії, ви не маєте абсолютно ніякого права критикувати суверенного прем'єр-міністра суверенної країни, який конструктивно підходить до всіх європейських питань", – вважає Фіцо.

Він також звинуватив Каллас у роботі над політикою "завісної завіси".

"Я ставлю вам питання, як можна займатися дипломатією та зовнішньою політикою, якщо політики не мають зустрічатися і вести нормальний діалог з питань, щодо яких вони мають різні думки", – додав словацький премʼєр.

Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.

Фіцо дістався до Москви ввечері 8 травня після того, як країни Балтії заборонили його літаку перетинати їхній повітряний простір.

Тим часом словацька опозиція різко розкритикувала премʼєра за візит до держави-агресора.