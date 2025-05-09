"Дорогая Кая": Фицо возмутила критика топ-дипломатом ЕС его визита в Москву

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо задела критика со стороны главного дипломата Европейского Союза Каи Каллас в связи с его визитом в Москву 9 мая.

Свою филиппику Фицо обнародовал на Facebook, сообщает "Европейская правда".

В посте словацкий премьер обращается к главе дипломатии ЕС как "люба Кая", процитировав ее слова о тех, кто "не стоит на правильной стороне истории" в связи с визитом в Россию 9 мая.

"Как высокопоставленная чиновница Европейской комиссии, вы не имеете абсолютно никакого права критиковать суверенного премьер-министра суверенной страны, который конструктивно подходит ко всем европейским вопросам", – считает Фицо.

Он также обвинил Каллас в работе над политикой "занавеса".

"Я задаю вам вопрос, как можно заниматься дипломатией и внешней политикой, если политики не должны встречаться и вести нормальный диалог по вопросам, по которым у них разные мнения", – добавил словацкий премьер.

Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.

Фицо добрался до Москвы вечером 8 мая после того, как страны Балтии запретили его самолету пересекать их воздушное пространство.

Тем временем словацкая оппозиция резко раскритиковала премьера за визит в государство-агрессор.