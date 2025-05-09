Глава МЗС Чехії радий, що його колеги не уподібнились Фіцо і не поїхали в Москву

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вважає, що іноземні лідери, які 9 травня приїхали в Москву, беруть участь у російській пропаганді.

Про це він сказав журналістам під час візиту до Львова 9 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

За словами Ліпавського, він радий, що чеські офіційні політики не поїхали в Москву.

"Я вважаю, що ми повинні стояти на боці України й не брати участь у російській пропаганді", – пояснив він.

Глава чеського МЗС також наголосив, що союзникам України важливо продемонструвати єдність у той час, як російське керівництво проводить парад у Москві.

"Вважаю, що поки Владімір Путін і його соратники влаштовують парад на Красній площі в Москві, важливо, щоб ми продемонстрували єдність з Україною. Ви можете бачити тут (у Львові. – Ред.) міністрів – не лише з ЄС, а й з багатьох інших європейських країн", – наголосив Ліпавський.

Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.

Фіцо дістався до Москви ввечері 8 травня після того, як країни Балтії заборонили його літаку перетинати їхній повітряний простір.

Тим часом словацька опозиція різко розкритикувала премʼєра за візит до держави-агресора.