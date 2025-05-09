КС Румынии утвердил победу ультраправого Симиона в первом туре выборов президента

Румынский Конституционный суд 9 мая единогласно утвердил результаты первого тура президентских выборов, в котором победил ультраправый кандидат Джордже Симион.

Об этом говорится в сообщении суда, пишет "Европейская правда".

На заседании в пятницу судьи Конституционного суда Румынии утвердили победу Симиона в первом туре президентских выборов.

Они также отклонили жалобу на результаты голосования, поданную одним из кандидатов – Себастьяном Попеску от "Новой Румынии", за которого проголосовали менее 0,3% избирателей.

Напомним, 4 мая в Румынии прошел первый тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал лидер ультраправых Джордже Симион, набравший 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

Второй тур выборов состоится 18 мая.

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